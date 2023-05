Dream11 Team Selection: Dream11 पर ऐसे बनाई टीम तो जीत सकते हैं करोड़ों रुपए, ये है दांव लगाने का आसान तरीका

Dream11, How to play and win prizes: पिछले कई सालों से Dream11 fantasy cricket गेम के बारे में काफी चर्चा हो रही है. क्रिकेट की दुनिया में अब इस खेल का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. क्रिकेट मैच देखने और खेलने के शौकीन लोगों ने इस गेम के जरिए करोड़ों रुपये जीते हैं. Dream11 fantasy cricket एक ऑनलाइन गेम है जिस पर लोग मैच से पहले खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रिडिक्ट करते हुए अपने अनुसार बेस्ट टीम चुनते हैं. Dream11 fantasy cricket गेम में मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर एक अलग टीम बनाई जाती है, जो उस मैच को जिताने में बड़ा रोल निभाते हैं.

Dream11 पर ऐसे बनाई टीम तो जीत सकते हैं करोड़ों रुपए IPL 2023 में आज शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. ऐसे में यहां 200 रनों के स्कोर का भी बचाव करना बहुत मुश्किल साबित हुआ है. इसके अलावा इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है. वानखेड़े स्टेडियम में एवरेज स्कोर 190 रन बनता है. वानखेड़े स्टेडियम में चौके-छक्के भी ज्यादा लगते हैं. बता दें कि इस खेल में जिसे भी आप कप्तान सेलेक्ट करते हैं, उसके अंक दोगुना यानी 2 से multiply हो जाते हैं. उपकप्तान के अंक 1.5 से multiply हो जाते हैं. ये है दांव लगाने का आसान तरीका अपनी टीम के कप्तान और उपकप्तान को सेलेक्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें कि उसका हालिया रिकॉर्ड और फॉर्म कैसा है. ऐसा इसलिए क्योंकि यही आपको Dream11 गेम का विनर बनाते हैं. कप्तान और उपकप्तान सेलेक्ट करने से पहले ये जरूर देख लें कि वह किस नंबर पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने आता है. कहीं उससे पहले ही खेल खत्म न हो जाए. Dream11 के लिए टीम बनाने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. अगर आज गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करती है तो आप शुभमन गिल को कप्तान के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं. शुभमन गिल का हालिया फॉर्म भी बेहतरीन है. मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी आती है तो आप ईशान किशन या सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को कप्तान बना सकते हैं. उपकप्तान के तौर पर आप एक गेंदबाज को चुन सकते हैं ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव का हालिया फॉर्म भी जबरदस्त है. उपकप्तान के तौर पर आप एक गेंदबाज को चुन सकते हैं. ऐसे में आप गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी या मुंबई इंडियंस के लेग स्पिनर पीयूष चावला में से किसी एक को उप-कप्तान बना सकते हैं. पीयूष चावला और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज आज विकेट ले सकते हैं. गेंदबाज एक विकेट लेता है तो उसे 10 point मिलते हैं. बल्लेबाज एक रन बनाता है, तो उसे 0.5 point मिलते हैं.एक चौका मारने पर 0.5 point मिलते हैं. एक छक्का मारने पर 1 point मिलते है. आज की संभावित ड्रीम 11 टीम 1. शुभमन गिल 2. सूर्यकुमार यादव 3. रिद्धिमान साहा 4. हार्दिक पांड्या 5. राशिद खान 6. मोहम्मद शमी 7. पीयूष चावला 8. कैमरन ग्रीन 9. ईशान किशन 10. नूर अहमद 11. मोहित शर्मा ड्रीम 11 कप्तान और उपकप्तान कप्तान: शुभमन गिल उपकप्तान: मोहम्मद शमी (Disclaimer: उपरोक्त खबर में सभी बातें केवल एक जानकारी के तौर पर बताई गई है. ZEE NEWS इस खेल का किसी भी तरीके से समर्थन, प्रचार या प्रसार नहीं करता है. ZEE NEWS साथ ही इस खेल को खेलने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रेरित नहीं कर रहा है.)