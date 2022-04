IPL 2022: विकेट चटकाने के बाद क्रुणाल पांड्या ने किया था 'किस', अब पोलार्ड ने दिया ऐसा रिएक्शन

IPL 2022: हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के भाई क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ 24 अप्रैल को खेले गए IPL मैच के दौरान कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) को सिर पर किस करने की वजह से इन दिनों काफी चर्चा में हैं.

क्रुणाल पांड्या ने पोलार्ड को किया था 'किस'

क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) ने इस मैच में कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) को 19 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया था. कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) आउट होने के बाद जब डग आउट की तरफ वापस लौट रहे थे तो पीछे से क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) दौड़ कर आए और कीरोन पोलार्ड के सिर को चूम लिया.

अब पोलार्ड ने दिया ऐसा रिएक्शन

क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें बहुत खरी-खोटी सुना रहे थे. कुछ लोगों ने इसे मैच के दौरान सम्मानजनक हरकत नहीं बताया था. अब इस वाकये के बाद कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने अपना रिएक्शन दिया है. पोलार्ड ने ट्वीट किया. विकेट्स के संग्रह में आपका स्वागत है हार्दिक पंड्या. आप जानते हैं कि मैं अपनी गेंदबाजी को लेकर कितना गंभीर हूं. अंत में यह 1-1 था. यह अच्छा मजाक था.

@krunalpandya_official welcome to the collection of wkts… you know how serious I am with my bowling. In the end it was 1-1. #myboy . #greatfriendship #camaraderie . All good fun. https://t.co/aRjiy6y9Ri

— Kieron Pollard (@KieronPollard55) April 26, 2022