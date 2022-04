IPL 2022 में बुरी तरह से फ्लॉप हुआ ये खिलाड़ी, डुबोई अपनी टीम की नाव; फैंस ने लगाई फटकार

नई दिल्ली: IPL में रोज ही शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. एक स्टार खिलाड़ी आईपीएल में खराब फॉर्म से जूझ रहा है. ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कोई भी योगदान नहीं दे पा रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये खिलाड़ी सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है.

आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 12 रनों से हरा दिया है. हैदराबाद की ये लगातार दूसरी हार है. हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने बहुत ही खराब खेल का दिखाया है. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. वह रन बनाना तो दूर क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहे हैं. जब टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होती है. वह टीम की नाव बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं.

अभिषेक शर्मा को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल मेगा ऑक्शन में 6.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब उनकी खराब बल्लेबाजी के कराण बहुत लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने लखनऊ टीम के खिलाफ 13 रन बनाए. जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वह 19 गेंदों में 9 रन ही बना पाए थे. वह बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आ रहे हैं और अपनी टीम की हार में सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं. अब इस वजह से सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटा है.

There are more players deserving a chance to play #IPL in place of this Abhishek Sharma.

Just look at his stats!!!

Matches played- 24

Innings- 22

Runs- 258

Av. -17.20

SR -130

HS- 47

Wickets taken- 7

Such a player!!! #IPL2022 pic.twitter.com/0Rrj7iASlZ

— Guñ (@Best_captain_) April 4, 2022