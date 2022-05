CSK vs RR: 6,4,4,4,4,4, बोल्ट पर कहर बनकर टूटे मोइन अली, ओवर की हर गेंद को मारा बाउंड्री पार

CSK vs RR: IPL 2022 के 68वें मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम है. इस मैच में टॉस जीतकर सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने पहले बल्लेबाज का फैसला किया. ये फैसला ज्यादा सही रहा नहीं और टीम के स्टार ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ पहले ही ओवर में वापस लौट गए. लेकिन इसके बाद मैच में मोइन अली के बल्ले ने कहर मचा दिया. उन्होंने राजस्थान के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का एक पूरा ही ओवर धोकर रख दिया.

मोइन अली इस मैच के छठे ओवर में ट्रेंट बोल्ट पर कहर बनकर टूटे. मोइन ने इस ओवर की हर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया. उन्होंने इस ओवर की पहली ही गेंद पर लंबा छक्का लगाया. इसके बाद अगली पांच गेंदों पर मोइन अली ने 5 चौके लगाए. इसी ओवर में मोइन ने अपनी ताबड़तोड़ फिफ्टी भी पूरी कर ली. ऐसा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 19 गेंद ली. आईपीएल 2022 की ये दूसरी सबसे तेज फिफ्टी थी.

- an #Epic way to bring up the 2nd fastest of this season!

Moeen Ali is going all guns blazing , will he convert this knock into a ?#TATAIPL #CSKvsRR #IPL2022 #WhistlePodu #Yellove #RRvCSK pic.twitter.com/1bsTPgGcoh

