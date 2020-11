Sydney में मौजूद Mohammed Siraj के पिता का निधन, क्या भारत लौटेंगे तेज गेंदबाज?

नई दिल्ली: आईपीएल 2020 में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के पिता मोहम्मद गौस (Mohammed Ghouse) का निधन हो गया. टीम इंडिया ये तेज गेंदबाज फिलहल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं. उनके पिता 53 साल के थे और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे. एक क्रिकेटर के तौर पर सिराज की कामयाबी में उनके पिता का अहम रोल रहा है और मुश्किल हालातों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की करियर को सपोर्ट किया था.

सिराज की आईपीएल टीम आरसीबी ने ट्वीट किया, ‘मोहम्मद सिराज और उनके परिवार के प्रति हम तहेदिल से प्रार्थना करते हैं और शोक जताते हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया. पूरी आरसीबी परिवार इस मुश्किल समय में आपके साथ है. मियां, मजबूत बने रहिए.’

Our heartfelt prayers and condolences go out to Mohammed Siraj & his family, on the loss of his father. The entire RCB family is with you during this difficult time. Stay strong, Miyan

कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने कहा, 'मोहम्मद सिराज और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाए. जिंदगी जालिम हो सकती है. उसने मुझे यूएई में बताया था कि उनके प्रदर्शन को लेकर पिता कितने खुश हुए थे. मेरी कामना है कि उन्हें शक्ति मिले.'

My heart goes out to Mohammad Siraj and his family. Life can be cruel. He spoke in the UAE about the joy that his father felt at his performance. I wish him strength.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 20, 2020