VIDEO: कैमरामैन के सिर पर जा लगा बल्लेबाज का ये घातक शॉट, बाल-बाल बची जान

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 का 9वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में राजस्थान ने मुंबई को 23 रनों से हराया. मैच में फैंस को खूब चौके-छक्के देखने को मिले. लेकिन मुंबई के बल्लेबाज तिलक वर्मा का एक शॉट मैदान पर मौजूद कैमरामैन के लिए घातक साबित हुआ. इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. ये शॉट सीधा एक कैमरामैन के सिर पर जा लगा है.

इस मैच में मुंबई इंडियंस को एक और हार का सामना करना पड़ा है लेकिन इस मैच में मुंबई के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. इस पारी के दौरान उनके एक छक्के से कैमरामैन बाल-बाल बच गया. पारी के 12वें ओवर में रियान पराग की गेंद पर तिलक ने छक्का लगाया, ये शॉट बाउंड्री के बाहर मौजूद कैमरामैन के सिर पर जाकर लगा. हालांकि, हैरान करने वाली बात ये रही कि गेंद सीधा कैमरामैन के सिर पर लगती है लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया.

Mi Batter TilakVarma Six Nad Hit The ball On CameraMan Head. pic.twitter.com/I8E1GiD8Oz

— Jalaluddin Sarkar (Thackeray) (@JalaluddinSark8) April 2, 2022