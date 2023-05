Controversy in IPL : विराट से लड़ने वाले खिलाड़ी ने अब ली धोनी की शरण! फोटो देख लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट

धोनी के साथ नजर आया LSG का खिलाड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाड़ियों से मैच के बाद हाथ मिला रहे थे, उसी दौरान अफगानिस्तान के युवा गेंदबाज नवीन उल हक ने उनके साथ बदतमीजी की. हाथ मिलाने के दौरान विराट के हाथ को झटका मारते हुए छोड़ा. इतना ही नहीं, हाथ मोड़ा भी. अब नवीन उल हक की तस्वीर धोनी के साथ दिख रही है. धोनी फोटो में मुस्कुराते दिख रहे हैं जबकि नवीन उनके साथ खड़े हैं. इस तस्वीर पर अलग-अलग कमेंट्स आ रहे हैं.

फोटो देख भड़के यूजर्स

अब इस तस्वीर को देखकर फैंस ने खूब कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा- धोनी भाई, हाथ बचाकर रखना, ये मरोड़ देता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने इसे लेकर मीम शेयर किया. एक यूजर ने तो सभी हदें पार कर दीं और नवीन को बुरा भला लिख डाला.

Me with siblings Me with siblings

parents around home alone pic.twitter.com/7YQdbAZDSF

— Shakti Man (@IamShaktiMann) May 4, 2023