Virat Kohli out on Duck: विराट आउट होकर रोती सूरत लेकर लौटे पवेलियन, भड़के हुए लोग बोले- अब रिटायरमेंट ले लो

Virat Kohli out on Duck: IPL 2022 में विराट कोहली (Virat Kohli) की खराब फॉर्म उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है. किसी बुरे सपने की तरह विराट के ऊपर ये सीजन बीत रहा है. विराट एक बार फिर बिना खाता खोले पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए. ऐसा आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के मैच के दौरान हुआ. विराट मैच की पहली गेंद पर आउट होकर एक रोनी सी सूरत लेकर पवेलियन लौट गए.

रोनी सूरत लेकर लौटे पवेलियन

विराट कोहली (Virat Kohli) जब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ ओपनिंग करने के लिए आए तो उन्हें पहली ही गेंद पर जगदीश सुचित ने कप्तान केन विलियमसन के हाथों में कैच करा दिया. आउट होने के बाद विराट बिल्कुल खुश नजर नहीं आए और ऐसा लग रहा था कि वो भी अपनी खराब लय से बेहद परेशान हैं. विराट का ये आईपीएल 2022 में तीसरा गोल्डन डक है. इतना बुरा आईपीएल सीजन विराट के लिए कभी नहीं बीता और देश के एक दिग्गज खिलाड़ी को ऐसे देखना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है.

A painful walk back to the dressing room for Virat Kohli. pic.twitter.com/ZDHOyIVc8P — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 8, 2022

'अब रिटायरमेंट ले लो'

विराट (Virat Kohli) की ऐसी फॉर्म को देख क्रिकेट फैंस भी बहुत नाराज हैं. खासकर आरसीबी (RCB) को विराट की खराब फॉर्म से काफी नुकसान हो रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर विराट को एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है. कई फैंस को विराट कोहली को क्रिकेट से रिटायर होने की सलाह दे रहे हैं. वहीं कई फैंस विराट की खराब फॉर्म से काफी परेशान नजर आए हैं. विराट को लेकर काफी सारे रिएक्शन इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

He is gonna retire super soon just wait and watch. People used to compare him with Sachin. Sachin is was in a different league boys #ViratKohli — Utsav Bhati (@bhati_utsav) May 8, 2022

Now it's no longer a fact that Virat Kohli lost his passion about cricket, he should leave at least one format of the game or he should retire, i can't see him struggling so much#IPL2022 #RCBvSRH #ViratKohli — Yashwant Berwal (@Yashu_17berwal) May 8, 2022

तीसरी बार गोल्डन डक पर आउट

विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए आईपीएल 2022 (IPL 2022) बहुत ही खराब रहा है. तीन बार तो ये खिलाड़ी अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गया. वहीं इस बार तो विराट मैच की ही पहली गेंद पर आउट हुए. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट पिछले मैच में भी जीरो पर ही आउट हुए थे. इसके अलावा 3 साल से ये बल्लेबाज शतक तो लगा ही नहीं पाया है. हैदराबाद के खिलाफ आउट होने के बाद विराट के कंधे झुके हुए नजर आए और वो बेहद परेशान भी दिखे.