WATCH: सटीक यॉर्कर और बल्लेबाज बोल्ड, इस गेंद को देखकर आपको भी याद आ जाएंगे मलिंगा!

कुछ खास नहीं कर पाए मुंबई के बल्लेबाज

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज आईपीएल-2023 के मुकाबले में शनिवार को कुछ खास नहीं कर पाए. टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 139 रन बनाए. युवा बल्लेबाज नेहल वढेरा ने सबसे ज्यादा 64 रनों का योगदान दिया. अगर नेहल ना होते तो शायद टीम की हालत और खराब होती. उन्होंने 51 गेंदों की अपनी पारी में 8 चौके और एक छक्का जड़ा.

उड़ गई गिल्लियां

पारी के 18वें ओवर के लिए सीएसके के कप्तान धोनी ने गेंद पेसर मथीशा पथिराना को सौंपी. पथिराना ने ओवर की तीसरी गेंद पर सटीक यॉर्कर फेंकते हुए नेहल वढेरा को बोल्ड कर दिया. ये गेंद बिलकुल ऐसी थी, जिसे देखकर लसिथ मलिंगा की याद आ गई. दरअसल, इसका बड़ा कारण पथिराना का गेंदबाजी एक्शन भी है. वह बिलकुल मलिंगा की तरह एक्शन से गेंदबाजी करते हैं. वढेरा ने इस मैच में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 64 रन बनाए. पथिराना ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए. दीपक चाहर और तुषार देशपांडे को 2-2 विकेट मिले.

A remarkable delivery from Pathirana to dismiss the well-set Wadhera #TATAIPL | #CSKvMI pic.twitter.com/G9N2m6BeYQ

— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2023