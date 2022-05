MI vs GT: रोहित शर्मा ने गुजरात के खिलाफ जड़ा तूफानी छक्का, रणवीर सिंह ने दिया ये रिएक्शन

Rohit Sharma Six Ranveer Singh: इस समय आईपीएल 2022 के 51वें मैच में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) आमने-सामने हैं. इस मैच में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच को देखने के लिए एक्टर रणवीर सिंह भी स्टेडियम में पहुंचे थे.

इस मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बहुत ही शानदार लय में नजर आए. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. रोहित ने 28 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे. रोहित शर्मा ने जब मोहम्मद शमी ने के ऊपर छक्का लगाया, तो स्टेडियम में बैठे रणवीर सिंह खुशी से झूमते हुए नजर आए. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) रोहित शर्मा के बड़े फैन हैं. रणवीर सिंह की फिल्म जयेशभाई जोरदार 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Ranveer Singh enjoyed the six of Rohit Sharma.#MIvsGT #GTvsMI pic.twitter.com/EGzlsSWDXA

— Cricket Addictor (@AbdullahNeaz) May 6, 2022