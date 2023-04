IPL 2023: मोहित शर्मा नहीं ये खिलाड़ी था 'मैन ऑफ द मैच' का असली हकदार, दिग्गज के बयान से कटा बवाल!

Man of the Match, GT vs PBKS: धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के 16वें सीजन (IPL-2023) के 18वें मुकाबले में गुरुवार को पंजाब किंग्स पर शानदार जीत दर्ज की. इस मैच में गुजरात के मोहित शर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' का अवार्ड मिला. इसके बाद अब एक भारतीय दिग्गज ने इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि मोहित इस अवार्ड के असली हकदार नहीं हैं.

ये खिलाड़ी था असली हकदार पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा ने गुजरात टाइटंस के मोहित शर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि मोहित शर्मा नहीं बल्कि इस अवार्ड के असली हकदार टीम के ही ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल हैं. बता दें कि शुभमन गिल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 49 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली थी, जबकि मोहित शर्मा ने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 18 रन खर्च कर 2 विकेट लिए थे. दिग्गज ने कही ये बड़ी बात एक प्रोग्राम के दौरान आकाश चोपड़ा ने कहा कि शुभमन गिल ने मैच में शानदार बल्लेबाजी की. उनके बल्ले पर गेंद बेहतरीन तरीके से आ रही थी. उन्होंने आगे कहा कि आप परफेक्ट क्रिकेट खेलकर भी सफलता पा सकते हैं. विराट कोहली के बाद शुभमन ऐसा करते दिख रहे हैं. अगर मुझे मैन ऑफ द मैच का चयन करना होता तो मैं शुभमन को चुनता क्योंकि इस मैच में वह ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया था. गिल का इस सीजन में फॉर्म गुजरात टाइटंस की तरफ से इस आईपीएल सीजन में खेलने वाले ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल का फॉर्म शानदार रहा है. उनके बल्ले से खेले गए 4 मैचों में 2 अर्धशतक निकले हैं. उन्होंने अभी तक खेले मैचों में 141.86 की स्ट्राइक रेट से 183 रन बनाए हैं. वह ऑरेंज कैप की रेस में पांचवें पायदान पर हैं. गिल का अभी तक का सर्वाधिक स्कोर 67 रन रहा है जोकि उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में बनाया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|