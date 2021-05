IPL 2021: David Warner को Waterboy बना हुआ देखकर Emotional हो गए युवा खिलाड़ी, देखें Viral Video

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) में सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए डेविड वॉर्नर को कप्तानी से हटा दिया. अब टीम की कमान केन विलियमसन के हाथ में हैं. हैदराबाद के खेमे में इस फैसले के बाद जरूर हलचल मची होगी लेकिन हद तो तब हो गई जब वॉर्नर को राजस्थान के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी.

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहम मुकाबले वॉर्नर को टीम में जगह नहीं दी. मैच के दौरान डेविड वॉर्नर को बाउंड्री लाइन पर बैठे रहे. इतना ही नहीं वॉर्नर ओवर के बीच-बीच में टीम के खिलाड़ियों के लिए पानी की बोतल, बैट हेलमेट तौलिया लेकर आ रहे हैं.

डेविड वॉर्नर सिर्फ एक महान बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी है, इसकी एक झलक आज के मैच में देखने को मिली है. टूर्नामेंट के बीच में कप्तानी से हट गए वॉर्नर लेकिन वो अभी टीम का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं.दरअसल मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो काफी इमोशनल कर देने वाला है.

दरअसल जब वॉर्नर पानी की बोतल, बैट हेलमेट तौलिया लेकर आ रहे थे तब एक युवा खिलाड़ी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी वॉर्नर हैदराबाद की टीम के लिए अपनी पूरी जान लगाए हुए हैं.

बता दें कि इस सीजन में हैदराबाद की टीम को छह मुकाबलों में से महज 1 मैच जीतने में कामयाब रही है और उसे पांच बार हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे से आईपीएल अंक तालिका में हैदराबाद सबसे नीचे है. ऐसे में टीम ने काफी बड़ा फैसला लिया और वॉर्नर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को कप्तानी से हटाया.

David Warner happily collecting balls running here and there outside the fence and throwing inside instead of sitting in the dugout. He's so passionate about involving himself in the game, hard days for him. pic.twitter.com/WQ2uCn1A0T

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 2, 2021