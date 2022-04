IPL, SRH vs PBKS: पंजाब पर कहर बनकर टूटे उमरान मलिक, आखिरी ओवर में किया ये कारनामा

IPL 2022 Umran Malik vs PBKS: आईपीएल 2022 के 28वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) ने एक बार फिर अपनी रफ्तार से सभी का दिल जीत लिया है. उमरान मलिक (Umran Malik) ने इस मैच में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से डराया और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट भी चटकाए. उमरान इस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे और आखिरी ओवर में तो उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसे देख सभी हैरान रह गए.

उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. कप्तान के इस फैसले को उमरान मलिक (Umran Malik) ने सही साबित करके दिखाया. उमरान ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. उमरान इस मैच में हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे. उमरान ने हैदराबाद की पारी के आखिरी ओवर में एक बड़ा कारनामा भी किया, इस ओवर में उमरान ने एक भी रन खर्च नहीं किया और SRH के 4 खिलाड़ी इस ओवर में आउट हुए. 3 विकेट उमरान ने खाते में गए और 1 विकेट रन आउट के चलते मिला.

IPL में 20वां ओवर मेडन फेंकने वाले गेंदबाज

मैच गेंदबाज साल

PBKS vs MI इरफान पठान 2008

RPS vs SRH जयदेव उनादकट 2017

SRH vs PBKS उमरान मलिक 2022

SRH ने किया था रिटेन

SRH की फ्रेंचाइजी ने मेगा ऑक्शन से पहले केन विलियमसन के अलावा अब्दुल समद और उमरान मलिक को रीटेन कर के सभी कौ चौंका दिया था. आईपीएल 2021 में उमरान की तेज गेंदों ने सबका ध्यान खींचा था. उन्होंने पिछले सीजन में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी बनाया था. उमरान मलिक को 4 करोड़ में रिटेन किया गया है. इस सीजन में भी सबसे तेज गेंद अभी तक उमरान मलिक ने ही फेंकी है.