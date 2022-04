IPL 2022: प्रीति जिंटा पर ऐसा कमेंट कर फंसे रैना! सुनकर इस प्लेयर ने दे दी Live शो छोड़ने की धमकी

नई दिल्ली: IPL 2022 का रोमांच अपने चरम पर है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में इस वक्त 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए आपस में भिड़ रही हैं. आईपीएल में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता जो लोगों के ध्यान को अपनी ओर खींच लेता है. लेकिन कई बार इस लीग में कुछ विवादित चीजें भी देखने को मिलती हैं. लेकिन अब आईपीएल में पहली बार कमेंट्री कर रहे स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना चर्चा में आ गए हैं. रैना ने लाइव शो में कुछ ऐसा कहा जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं.

पहली बार खेल का मैदान छोड़ कमेंट्री बॉक्स में पहुंच सुरेश रैना ने प्रीति जिंटा को लेकर एक ऐसा मजाक कर दिया जो साथी कमेंटेटर इरफान पठान को पसंद नहीं आया. दरअसल शुक्रवार को पंजाब किंग्स और केकेआर के मुकाबले के दौरान इरफान और रैना मैच को लेकर एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे. तभी इरफान अपनी फेवरेट टीम पंजाब किंग्स के बारे में बात कर रहे थे. ये सुनकर रैना ने भी उनकी बातों में हामी भरी और पंजाब किंग्स की सह-मालकिन प्रीति जिंटा का नाम भी बातों में ला दिया. ये बात सुन इरफान पठान भड़क गए और वो लाइव शो बीच में छोड़कर जाने की धमकी देने लगे.

