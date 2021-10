Virat Kohli को इम्प्रेस करते ही इस यंग प्लेयर की लगी लॉटरी, अब T20 World Cup में Team India के साथ रहेगा

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज में अपनी फास्ट बॉलिंग से कहर ढाने वाले जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के पेसर उमरान मलिक (Umran Malik) की लॉटरी लग गई है. इस यंग बॉलर को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की तरफ से इम्प्रेसिव बॉलिंग करने का इनाम मिला है.

उमरान मलिक (Umran Malik) को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के लिए टीम इंडिया (Team India) के नेट बॉलर (Net Bowler) के तौर पर चुना गया है. उन्होंने पिछले दिनों आईपीएल 2021 (IPL 2021) काफी फास्ट बॉलिंग की थी.



एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, 'हां, वो टीम के साथ नेट बॉलर के तौर पर यहीं रुकेंगे. वो आईपीएल में काफी इम्प्रेसिव रहे और हमें महसूस हुआ कि बल्लेबाजों को नेट में उनका सामना कराना एक अच्छा आइडिया रहेगा. उनके (उमरान) लिए भी ये एक अच्छा मौका होगा क्योंकि वो कोहली और रोहित जैसे क्वालिटी बैटर्स को गेंद फेंकेंगे.'

गौरतलब है कि उमरान मलिक (Umran Malik) को टी नटराजन (T Natarajan) के कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद टीम में खेलने का मौका मिला. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में जहां 151.03 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी तो वहीं अपने दूसरे मैच में आरसीबी (RCB) के खिलाफ 152.95 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी.

वकार यूनिस से हुई तुलना

उमरान मलिक (Umran Malik) से पहले ये रिकॉर्ड नवदीप सैनी (Navdeep Saini) के नाम था. जिन्होंने 152.85 की रफ्तार गेंद फेंक कर सबको हैरान कर दिया था. लेकिन जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के उमरान उनसे भी आगे निकल गए हैं. इस रफ्तार को देखकर उनकी तुलना पाकिस्तानी पूर्व गेंदबाज वकार यूनिस (Waqar Younis) से होने लगी.

it's great to see some one from india running at full stream and bowling at 150kmph+ just like the great waqar Younis long way to go Umran malik@umranmalik__ #UmranMalik #SRH #waqaryounis pic.twitter.com/GQQ1Kd6EiY

— crackzz pratheek (@pratheek_0) October 6, 2021