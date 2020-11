IPL 2020 Eliminator: विराट कोहली के सामने अनूठा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय

अबू धाबी: आईपीएल 2020 (IPL 2020) के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH Eliminator) के बीच क्वालीफायर 2 में पहुंचने के लिए रेस लगेगी. टूर्नामेंट के इस करो या मरो मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर सबकी नजरें रहेंगी.

दरअसल इस मैच में अगर कोहली हैदराबाद के खिलाफ 40 रनों की पारी खेलने में सफल होते हैं. तो वह इस लीग में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लेगें. साथ ही अपनी कप्तानी से विराट के समाने कमाल दिखाने की चुनौती रहेगी.

गौरतलब है कि विराट कोहली दुनिया की इस सबसे बड़ी लीग के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. कुशल और आक्रमक बैटिंग शैली से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले कोहली आईपीएल 13 (IPL 13) में भी शानदार खेल दिखा रहे हैं. जिसके तहत इस सीजन विराट ने 14 मैचों में कुल 460 रन बनाए हैं.

