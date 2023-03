KKR Captain: अय्यर की गैरमौजूदगी में इन 2 खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, मिल जाएगी बड़ी जिम्मेदारी!

Who will be the captain of KKR this season: आईपीएल की शुरुआत इसी महीने 31 मार्च से होने जा रही है. क्रिकेट की इस सबसे बड़ी क्रिकेट लीग शुरू होने से पहले ही पहले ही कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम को बड़ा झटका लग गया है. टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर चोट के चलते पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं. अब टीम के सामने बड़ा सवाल यह है कि इस सीजन टीम की कप्तानी किसे दी जाए. कौन ऐसा खिलाड़ी है जो टीम की कप्तानी संभाल सकता है और अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बना सकता है.