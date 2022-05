ये 5 स्टार क्रिकेटर्स पहले बने पापा फिर बाद में रचाई शादी, लिस्ट में शामिल बड़े-बड़े नाम

ये 5 स्टार क्रिकेटर्स पहले बने पापा फिर बाद में रचाई शादी, लिस्ट में शामिल बड़े-बड़े नाम

Cricketers Becomes Father Before Their Marriage: 30 जुलाई 2020 को हार्दिक पांड्या ने खुलासा किया कि उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वह बाप बनने वाले हैं. हार्दिक पांड्या ने अपने बच्चे का नाम 'अगस्त्य' (Agastya) रखा.