Best Footballers : मेसी के साथ ये 2 सुपरस्टार फीफा के बेस्ट फुटबॉलर्स बनने की रेस में, 27 फरवरी को होगा ऐलान

Best Footballers of Year, FIFA: फीफा वर्ल्ड कप विजेता कप्तान लियोनल मेसी साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन सकते हैं. हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा है. फीफा ने 3 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मेसी के अलावा दो और दिग्गज हैं. अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था फीफा (FIFA) के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार (Best Footballer Award) के लिए एक बार फिर से कड़ी टक्कर है.

ये 3 खिलाड़ी हैं लिस्ट में शामिल

साल के बेस्ट फुटबॉलर बनने के लिए दिग्गज लियोनल मेसी और किलियन एमबाप्पे के बीच मुकाबला होगा. अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान मेसी और फ्रांस के सुपरस्टार फॉरवर्ड एमबाप्पे ने कतर में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी टीमों के लिए दमदार प्रदर्शन करने के 8 सप्ताह बाद शुक्रवार को फीफा द्वारा घोषित 3 खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाई. इस सूची में तीसरा नाम करीम बेंजेमा का है. फ्रांस के 35 वर्षीय फुटबॉलर बेंजेमा रियल मैड्रिड के सुपरस्टार हैं.

27 को होगा विजेता का ऐलान

फीफा के 211 सदस्य देशों में से प्रत्येक में राष्ट्रीय टीम के कप्तानों और कोचों के साथ-साथ चयनित पत्रकारों के एक वैश्विक पैनल द्वारा मतदान से इन तीन खिलाड़ियों को चुना गया. इस मतदान में प्रशंसकों ने भी ऑनलाइन हिस्सा लिया. सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में इंग्लैंड की बेथ मीड, अमेरिका की एलेक्स मॉर्गन और स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को एक अलग वैश्विक मतदान पैनल द्वारा चुना गया था. विजेताओं की घोषणा पेरिस में 27 फरवरी को होने वाले समारोह में की जाएगी. (PTI से इनपुट)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं