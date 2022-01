टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट: बैंक लुटेरे को बतौर गेस्ट बुलाया, दुनियाभर में मच गया बवाल

ओस्लो: नॉर्वे (Norway) के विज्क आन जी में खेला जा रहा टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट (Tata Steel Chess Tournament) विवादों में घिर गया है. इसकी वजह है इवेंट के ब्रॉडकास्टर द्वारा नॉर्वे के कुख्यात बैंक लुटेरे डेविड टोस्का (Norway’s Most Infamous Bank Robber, David Toska) को बतौर गेस्ट आमंत्रित करना. बता दें कि नॉर्वे में इस टूर्नामेंट को सम्मान की नजरों से देखा जाता है, लेकिन इस घटना के बाद से उसकी आलोचना हो रही है. 30 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) सहित नामी-गिरामी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

वेबसाइट ‘चेस24’ की रिपोर्ट के मुताबिक, शतरंज प्रतियोगिता के दौरान नॉर्वेजियन टीवी पर मशहूर हस्तियों को मेहमानों के रूप में आमंत्रित करने की परंपरा है, लेकिन डेविड टोस्का को बुलाने का फैसला किसी के गले नहीं उतरा. 2004 में स्टवान्गर में हुई नोकास बैंक डकैती का मास्टरमाइंड टोस्का ही था. इस नॉर्वे के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक डकैती कहा जाता है. टोस्का को 20 साल की सजा हुई थी, लेकिन 13 साल की सजा काटने के बाद 2018 में उसकी रिहाई हो गई. फिलहाल वह अपनी बेटी के साथ रहता है और एक प्रोग्रामर की नौकरी करता है.

Controversy in Norway as a bank robber who spent 13 years in jail will commentate on #TataSteelChess on national TV today! https://t.co/ZhmQIn4l5P #c24live pic.twitter.com/TJyRB6ROwG

— chess24.com (@chess24com) January 17, 2022