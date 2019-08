PKL 2019: रोमांचक मुकाबले में यूपी योद्धा से 2 पॉइंट्स से हारा बेंगलुरु बुल्स

अहमदाबाद: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सीजन-7 के रोमांचक मुकाबले में यूपी योद्धा ने बेंगलुरू बुल्स को 35-33 से मात दी . पहले हाफ की शुरुआत में जहां बेंगलुरू ने अपना दमखम दिखाया तो दूसरे हाफ में यूपी की टीम ने बेंगलुरू की एक नहीं चलने दी. पहले चार मिनट के खेल में बेंगलुरु बुल्स ने 6-1 की बढ़त बना ली थी. लेकिन उसके बाद यूपी योद्धा के डिफेंस ने वापसी कर पहले हाफ को 15-15 की बराबरी पर खत्म किया

दूसरा हाफ में यूपी योद्धा ने हासिल की जीत

दूसरे हाफ की शूरुआत में एकबार फिर बेंगलुरु ने 17-16 की बढ़त ली. लेकिन खेल के 26वें मिनट में यूपी के रेडर मोहसेन माघसाउदाउलो ने टीम को 19-18 से आगे कर दिया. इस बढ़त के बाद यूपी योद्धा ने बेंगलुरू बुल्स को वापसी नहीं करने दी, और मैच में 27-21 से आगे हो गई. अंत में बेंगलुरू ने अंकों के अंतर को कम तो किया लेकिन वह हार को नहीं टाल सकी. मैच के आखिरी कुछ लम्हों में बेंगलुरु बुल्स ने वापसी की लेकिन वे 35-33 से मुकाबला हार गए.

