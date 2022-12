PKL के इतिहास में पहली बार पुनेरी पलटन ने बनाई फाइनल में जगह, तमिल थलाइवाज को दी मात

Puneri Paltan vs Tamil Thalaivas PKL 2022: प्रो कबड्डी 2022 के दूसरे सेमीफाइनल (PKL 2022 Semi-Final 2) में पुनेरी पलटन और तमिल थलाइवाज के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में पुनेरी पलटन ने बाजी मारी है. ये मैच मुंबई के स्टेडियम में खेला गया था. पुनेरी पलटन प्वाइंट टेबल में दूसरे नंबर पर रही थी. वहीं, तमिल थलाईवाज ने भी अच्छा खेल दिखाया. लेकिन फाइनल में पुनेरी पलटन के आगे टिक ना सकी.

पुनेरी पलटन ने जीता मैच

पुनेरी पलटन शुरुआत में पीछे चल रही थी, लेकिन बाद में टीम ने शानदार वापसी की और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. पुनेरी पलटन के लिए पंकज मोहिते ने कमाल का खेल दिखाया और 16 अंक लेकर शानदार प्रदर्शन किया है. पुनेरी पलटन ने 39-37 से जीत दर्ज की. अब वह 17 दिसंबर को प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स से खेलेगी.

Paltan turned the game on its head in the last few minutes to make a strong comeback and earn a spot in the Season 9 Final #vivoProKabaddi pic.twitter.com/E8cOJUZ2kC

— ProKabaddi (@ProKabaddi) December 15, 2022