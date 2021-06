ISSF World Cup 2021: भारतीय शूटर Rahi Sarnobat का Gold पर निशाना

ओसियेक: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय शूटर राही सरनोबत (Rahi Sarnobat) ने यहां आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (ISSF World Cup) में इतिहास रच दिया. उन्होंने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया.

मौजूदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (ISSF World Cup) में भारत के लिए यह पहला गोल्ड मेडल है. इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. वहीं युवा खिलाड़ी मनु भाकर (Manu Bhaker) 7वें स्थान पर रहीं.

What a superb performance by #Tokyo2020 bound 25m pistol shooter @SarnobatRahi as she wins the at the @ISSF_Shooting World Cup in Osijek, Croatia.

She was 8 points ahead of the silver medalist. Many congratulations! #Cheer4India pic.twitter.com/oLDZj9wLcg

— SAIMedia (@Media_SAI) June 28, 2021