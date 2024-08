Paris Olympics 2024: आईने में देखकर शूटिंग कर रहा ये एथलीट? सामने आई पेरिस ओलंपिक की वायरल तस्वीर की सच्चाई

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 में तुर्किये के शूटर युसुफ दीकेक का कूल अंदाज इंटरनेट पर वायरल हो गया. दीकेक के बाद एक और शूटर की तस्वीर ने सनसनी मचा दी है. इस फोटो में एक शख्स ने आईने में देखकर अपने पीछे निशाना लगाया है. जैसे ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सामने आई लोग सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में चर्चा करने लगे. उन्होंने इसे पेरिस ओलंपिक 2024 के साथ जोड़ दिया.

थाईलैंड के एक्टर की तस्वीर वायरल

अब रिपोर्ट में यह सच्चाई सामने आई है कि यह तस्वीर फेक है. इसे वास्तव में फोटोशॉप किया गया है. इसका पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम्स से कोई लेना-देना नहींहै. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति कोई शूटर नहीं है, बल्कि थाईलैंड के एक्टर और कॉमेडियन पोंगसक पोंगसुवान हैं. इस तस्वीर को लोकप्रिय थाई गेम शो 'चिंग रॉई चिंग लान' से क्रॉप किया गया है.

ये भी पढ़ें: Manu Bhaker: 'मैं अभी ठीक नहीं...', हैट्रिक मेडल से चूकने के बाद शूटर मनु भाकर के छलके आंसू, हारने पर किया बड़ा खुलासा

फोटोशॉट तस्वीर हुई वायरल

वीडियो में कोई भी आसानी से पहचान सकता है कि अभिनेता-कॉमेडियन की तस्वीर को शो से कैसे फोटोशॉप किया गया है. इसे पेरिस ओलंपिक से जोड़ दिया गया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसकी सच्चाई सबके सामने ला दी है.

The Olympics has a new legend. pic.twitter.com/SlRwqzQK1D — DogeDesigner (@cb_doge) August 2, 2024

The viral image of the Olympic shooter is actually photoshopped. It was taken from this show: pic.twitter.com/DnscNZ5piU — DogeDesigner (@cb_doge) August 2, 2024

The only legend I know pic.twitter.com/qV8jRRyiTF — B.O.D (@Bod_repuplic) August 2, 2024

Nah, he is still my fighter pic.twitter.com/H3e5iau1X2 — Callie (@CalliePhakathi) August 2, 2024

There is no one who can ever convince me against this guy. He is my GOAT!! pic.twitter.com/uxyR2IMaR5 — Akech Andrew (@akech_andrew) August 2, 2024

युसुफ दीकेक ने जीते फैंस के दिल

दूसरी ओर, फैंस ने सिल्वर जीतने वाले युसुफ दीकेक की प्रशंसा करते हुए कई कमेंट किए हैं. 51 वर्षीय दीकेक न केवल अपने शूटिंग की क्षमता के लिए बल्कि बिना किसी विशेष गियर के ओलंपिक इवेंट में भाग लेने के अपने तरीके के लिए सोशल मीडिया पर एकदम हिट हो गए.

क्यों मशहूर हुए दीकेक?

शूटरों को सटीकता के लिए और धुंधलापन से बचने के लिए ईयर प्रोटेक्टर पहने हुए देखा जाता है. शूटर लैंस का उपयोग करते हैं. वहीं, दीकेक ने उनमें से किसी के बिना मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भाग लिया. वह सिर्फ अपने चश्मे के साथ दिखाई दिए. उन्होंने जेब में एक हाथ डालकर दूसरे हाथ से शूट किया और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया. उनका कूल अंदाज लोगों को काफी पसंद आया.