MP के 'उसेन बोल्ट' का देशभर में हल्ला, VIDEO देख खेलमंत्री रिजिजू बोले- 'कोई इसे मेरे पास लाओ'

भोपाल/शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले धावक रामेश्वर गुर्जर का नंगे पैर दौड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इस वीडियो ने राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) का ध्यान अपनी ओर खींचा है. रिजिजू ने धावक को एथलेटिक अकादमी में रखने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है.

मोदी सरकार में खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मंत्री रिजिजू ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, ''शिवराज जी, किसी से कहें कि इसे (धावक) मेरे पास ले आए. मैं उसे एक एथलेटिक अकादमी में रखने की व्यवस्था करूंगा.''

Pls ask someone to bring him to me @ChouhanShivraj ji. I'll arrange to put him at an athletic academy. https://t.co/VywndKm3xZ

दरअसल, बच्चों में मामा के नाम से लोकप्रिय मध्यप्रदेश के मुखिया रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने धावक रामेश्वर गुर्जर को अच्छा मौका और मंच दिलवाने के लिए ट्विटर के जरिए खेल मंत्री किरेन रिजिजू से समर्थन मांगा था.

India is blessed with talented individuals. Provided with right opportunity & right platform, they'll come out with flying colours to create history!

Urge @IndiaSports Min. @KirenRijiju ji to extend support to this aspiring athlete to advance his skills!

Thanks to @govindtimes. pic.twitter.com/ZlTAnSf6WO

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 16, 2019