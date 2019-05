टाइगर वुड्स को मिलेगा अमेरिका का सबसे बड़ा मेडल, राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे सम्मानित

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को वाइट हाउस में दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को अपने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ‘प्रेजिडेंशियल मेडल आफ फ्रीडम’ से सम्मानित करेंगे. ट्रंप ने पिछले महीने मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने पर भी वुड्स को बधाई दी थी. वुड्स को यह सम्मान सोमवार छह मई को दिया जाएगा. 43 साल के वुड्स ने अप्रैल में ही 10 साल के अंतराल के बाद अगस्ता में पांचवां मास्टर्स खिताब जीता था.

अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है यह

प्रेसिडेशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है. यह सम्मान हासिल करने वाले वुड्स चौथे गोल्फर हैं. 1963 में तत्तकालीन राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने इस सम्मान की शुरुआत की थी. यह सम्मान हासिल करने वाले अन्य गोल्फरों में जैक निकलॉस, अर्नाल्ड पाल्मर और पीजीए टूर के पहले अश्वेत खिलाड़ी चार्ली सिफोर्ड शामिल हैं.

क्या ट्रंप का यह फैसला नस्ली राजनिति से प्रेरित है?

ट्रंप के इस फैसले को हालांकि नस्ली राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि वुड्स अश्वेत गोल्फर हैं. वुड्स के पिता अश्वेत थे जबकि माता थाईलैंड मूल की हैं. उल्लेखनीय है कि अगले साल के आखिर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ट्रम्प अपना दूसरा कार्यकाल हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे. ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा ही अश्वेत खिलाड़ियों के समर्थक रहे हैं, लेकिन वे हमेशा से वुड्स के प्रशंसक रहे हैं. ट्रंप इससे पहले अश्वेत एनबीए खिलाड़ियों और अमेरिकी फुटबाल खिलाड़ियों से भिड़ चुके हैं.

Spoke to @TigerWoods to congratulate him on the great victory he had in yesterday’s @TheMasters, & to inform him that because of his incredible Success & Comeback in Sports (Golf) and, more importantly, LIFE, I will be presenting him with the PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019