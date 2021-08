Tokyo Paralympics 2020: पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल, जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने रचा इतिहास

टोक्यो: टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत का बेहतरीन खेल जारी है. सोमवार की सुबह अवनि लखेड़ा ने 10 मीटर एयर राइफल के क्लास एसएच1 इवेंट में गोल्ड जीतकर भारत को इस साल का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था. इसी बीच आज ही के दिन भारत के नाम इस साल के पैरालंपिक्स में दूसरा गोल्ड मेडल भी आ गया है. भारत के सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो के F64 इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा है.

भारत के भाला फेंक सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है. उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इस मेडल पर अपना कब्जा किया है. पहली बार पैरालंपिक खेल रहे सुमित ने जेवलिन थ्रो के F-64 इवेंट के अपने दूसरे प्रयास में 68.08 मीटर का थ्रो किया और विश्व रिकॉर्ड बना डाला. इतना ही नहीं उन्होंने अपने पांचवें प्रयास में इसे और सुधारा और 68.55 मीटर के थ्रो के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया.

He Throws, He Smashes!!! In his 2nd Throw, #SumitAntil creates a new World Record, breaking the one he set just minutes ago!!!Throw 66.95 - New WR Throw 68.08 - New WR #Praise4Para #Javelin @ParaAthletics @Tokyo2020hi @Paralympics @Media_SAI @Tokyo2020 @ianuragthakur pic.twitter.com/zKVMgxCAP5

सुमित के भाले ने इस पूरे ही इवेंट के दौरान लंबी दूरी तय की. उन्होंने अपने हर एक प्रयास को पूरा जोर लगा कर पूरा किया. दो प्रयासों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सुमित ने अपने पहले प्रयास में 66.95 मीटर दूर भाला फेंका. आपको बता दें कि ये भी एक रिकॉर्ड ही है. वहीं तीसरे प्रयास में 65.27, चौथे में 66.71 और 5वें प्रयास में उन्होंने 68.55 मीटर तक अपने भाले को पहुंचाया.

भारत ने इस साल सबसे ज्यादा पदक जैवलिन थ्रो के इवेंट में ही जीते हैं. सुमित से पहले भारत के देवेंद्र झाझरिया ने F-46 इवेंट में अपने नाम सिल्वर मेडल किया. वहीं सुंदर सिंह ने भी इसी इवेंट का कांस्य पदक अपने नाम किया. इस साल के पैरालंपिक खेलों में भारत के अब 7 मेडल हो चुके हैं. भारत ने अबतक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है.

Our athletes continue to shine at the #Paralympics! The nation is proud of Sumit Antil’s record-breaking performance in the Paralympics.

Congratulations Sumit for winning the prestigious Gold medal. Wishing you all the best for the future.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021