अल्टीमेट टेबल टेनिस: यू मुम्बा UTT-3 के सेमीफाइनल में पहुंचा, गोवा चैलेंजर्स को हराया

नई दिल्ली: यू मुम्बा ने सोमवार को त्यागराज स्टेडियम में गोवा चैलेंजर्स को हराते हुए अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग (यूटेटे) के तीसरे सीजन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. अच्छे फार्म में चल रहे मानव ठक्कर और दू होई केम ने अपने-अपने सिंगल्स मुकाबले और फिर मिक्स्ड डबल्स मुकाबले जीतकर यू मुम्बा टेटे को मजबूत बढ़त दिला दी. यू मुम्बा ने आगे चलकर 9-1 की बढ़त बना ली और मुकाबला अपने नाम कर न सिर्फ तालिका में पहले स्थान पर खुद को मजबूत किया बल्कि सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया.

दिन का पहला मुकाबला, महिला सिंगल्स मैच था. इसमें वर्ल्ड नम्बर-11 दू होई केम ने अर्चना कामथ को 3-0 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच भले ही रैंकिंग प्लाइंट्स में 128 स्थान का अंतर हो, लेकिन अर्चना ने काफी कड़ी टक्कर दी और उनकी जमकर परीक्षा ली. दू होई केम ने पहले गेम में 11-8 से जीत हासिल की और फिर दूसरा गेम एक गोल्डन प्वाइंट के आधार पर जीता. तीसरे गेम में दू होई को 11-8 से जीत मिली.

दूसरा मुकाबला ठक्कर और अमलराज के बीच हुआ. इसे यू मुम्बा के ठक्कर ने 2-1 से जीता. मानव ने पहले गेम में 5-1 की बढ़त बना ली थी और उसे बरकरार रखते हुए वह 11-7 से जीत हासिल करने में सफल रहे. इसी तरह यू मुम्बा को शुरुआती मुकाबलों से ही 5-1 की बढ़त मिल गई.

.@UMumbaTT are at the top of the table at the end of their journey in the league stage

Who will join them in the semis? #LevelAlagHai pic.twitter.com/WE0zEFKcCc

— Ultimate TableTennis (@UltTableTennis) August 5, 2019