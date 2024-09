Nikhat Zareen: वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निकहत जरीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, तेलंगाना पुलिस में बनीं DSP

Nikhat Zareen DSP : भारत की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निकहत जरीन ने तेलंगाना पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने पुलिस महानिदेशक (DGP) जितेंद्र को अपना नियुक्ति पत्र सौंपा. बुधवार रात जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया कि राज्य सरकार ने निकहत जरीन को डीएसपी (विशेष पुलिस) के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी को अपना नियुक्ति पत्र सौंपा.

दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनीं

निजामाबाद जिले की रहने वाली निकहत जरीन दो बार वर्ल्ड बॉक्सिंग विजेता रह चुकी हैं और उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल भी जीता था. इसके अलावा एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल भी उनके नाम है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उन्होंने हाल ही में पेरिस में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया था. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (DGP) (लो एंड ऑर्डर इंचार्ज पर्सनल) महेश एम. भागवत ने निकहत जरीन को बधाई दी.

We proudly welcome two-time world boxing champion and Olympic athlete, @nikhat_zareen, as she takes on her new role as Deputy Superintendent of Police (Special Police). Hailing from Nizamabad, she submitted her joining report to me today. Her remarkable achievements inspire… pic.twitter.com/3cmOczmcQW

— DGP TELANGANA POLICE (@TelanganaDGP) September 18, 2024