5G India: क्या आपके Smartphone में चलेगा 5G नेटवर्क? ऐसे फटाफट लगाएं पता

How to Check if my Smartphone Supports 5G: 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है और जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भारत में अपने यूजर्स के लिए 5G सेवा को जारी करने की तैयारी कर रही हैं. आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक में भारत में 5G रोलआउट होना शुरू हो सकता है और ऐसे में स्मार्टफोन यूजर्स काफी उत्सुक हैं. हम सब लोगों ने तो हाल ही में नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा है और इसलिए कई लोगों को इस बात की चिंता है कि उनके फोन में 5G चलता भी है या नहीं. आइए जानते हैं कि आप चुटकियों में कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं..

जबरदस्त होगी 5G की स्पीड

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में यह बताया था कि आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द भारत में 5G सेवाओं को रोलआउट कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी बताया था कि 5G की स्पीड 4G से दस गुना ज्यादा हो सकती है. फिलहाल इसकी कीमत को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है.

आपके फोन में 5G चलेगा या नहीं, ऐसे लगाएं पता

अब हम आपको कुछ आसान स्टेप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं. सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन की फोन सेटिंग्स में जाएं और उसके बाद 'वाईफाई एंड नेटवर्क' के ऑप्शन पर जाएं. इस ऑप्शन पर जाने के बाद 'सिम एंड नेटवर्क' के विकल्प पर क्लिक करें और यहां दिए 'प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप' में आपको सभी तकनीकों की लिस्ट दिख जाएगी. अगर आपका फोन 5G को सपोर्ट करता है तो यहां लिखा होगा 2G/3G/4G/5G.



आपका स्मार्टफोन अगर 5G सपोर्ट नहीं करता है तो आपको एक नया फोन खरीदना होगा जो 5G सेवाओं के साथ आए.

अपनी तस्वीर के साथ अपने प्रियजनों को दीजिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ

https://zeenews.india.com/share-messages-wishes-images-greetings-wallpapers-hd-photos-whatsapp-facebook-status/janmashtami/

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.