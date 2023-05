बोतल में बंद जिन से कम नहीं AI, कमाई करवाने से लेकर स्कूल प्रोजेक्ट्स तक, सब करेगा आपके लिए

How to Use AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ एआई चैटबॉट्स आ चुके हैं. इनका इस्तेमाल करते हुए लोग अपने काफी सारे काम कर रहे हैं और रोजाना इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एप्स और सॉफ्टवेयर से डरे हुए हैं और इनका इस्तेमाल करने से बच रहे हैं. अगर आप भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आज हम आपको ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप चुटकी बजाते ही एआई की मदद से पूरा कर सकते हैं.

स्कूल असाइनमेंट अगर आपके घर में बच्चे हैं और उन्हें स्कूल असाइनमेंट बनाने में किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप इसे पूरा करने के लिए एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल मार्केट में इनके कई ऑप्शंस मौजूद हैं और आपको बस लॉगइन करना है और किसी भी विषय पर सवाल पूछना है और आपको पलक झपकते ही उस विषय के बारे में जितनी भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होगी मिल जाएगी. ऑफिस के काम पूरे करने में कई बार दफ्तर के काम पूरे करने के लिए आपको कुछ जानकारियों की जरूरत होती है जिनमें एक्सेल शीट के कोड शामिल होते हैं साथ ही साथ किसी खास टॉपिक पर जानकारी भी शामिल हो सकती है. आपको बस एआई से अपने सवाल पूछने हैं और आप के दफ्तर का काम समझिए पूरा हो जाएगा. पुरानी किताबों के बारे में जानकारी अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और आप अक्सर पुरानी किताबों को तलाशते रहते हैं तो एआई की मदद से ऐसा कर पाना बेहद ही आसान हो गया है. अगर आप किसी पुरानी किताब को पढ़ना चाहते हैं या उस में लिखी हुई कुछ बातों को जानना चाहते हैं तो आप सीधे उस किताब का नाम डालकर एआई से उस किताब के बारे में यह सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. लेटर और एप्लीकेशन लिखने में कई बार हमें जरूरत पड़ने पर लेटर और एप्लीकेशन लिखने पड़ते हैं और इनका एक खास पैटर्न होता है. हर विषय का अपना अलग राइटिंग स्टाइल होता है और आपको अगर यह राइटिंग स्टाइल नहीं आता है तो आप एआई का इस्तेमाल करके संबंधित विषय पर एप्लीकेशन या लेटर लिखवा सकते हैं. पर्सनल डॉक्टर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पर्सनल डॉक्टर की तरह कैसे काम कर सकता है, यह थोड़ा शॉकिंग जरूर है लेकिन आप अगर किसी बीमारी के बारे में या उस बीमारी के इलाज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको बस कुछ बीमारी के बारे में ऐसे पूछना है और आपको उसका जवाब मिल जाएगा.