Twitter New Policy: कर्मचारियों के इस्तीफे के बीच अब एलन मस्क ने किया ये ऐलान, बदल जाएगी ट्विटर की सूरत !

Twitter Layoff: ट्विटर की कमान संभालने के बाद एलन मस्क कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं. कर्मचारियों के इस्तीफे से लेकर छंटनी जैसे हालात कंपनी में चल रहे हैं. लेकिन एलन मस्क कंपनी को अपने हिसाब से चलाने का मन बना चुके हैं.

इसी बीच एलन मस्क ने शनिवार को ट्विटर पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर अपनी योजनाओं का खुलासा किया है. ट्विटर की नई पॉलिसी में अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन पहुंच की स्वतंत्रता नहीं. मस्क ने यह ऐलान कर्मचारियों के बड़े स्तर पर इस्तीफे के बाद किया है.

शुक्रवार को ट्विटर के सैकड़ों कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया था. मस्क के अधिग्रहण के एक हफ्ते बाद ही कंपनी की वर्कफोर्स आधी हो गई है. समय सीमा से पहले सैकड़ों कर्मचारियों के कंपनी से इस्तीफा देने के बाद मस्क ने कहा कि वह इससे चिंतित नहीं हैं, क्योंकि सबसे अच्छे कर्मचारी अब भी कंपनी में हैं.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.

Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.

You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022