Apple Launched MacBook Air: ऐप्पल ने मार्केट में उतारा नई पीढ़ी का MacBook Air, शानदार फीचर्स से दिल हो जाएगा खुश

Apple Launched MacBook Air: ऐप्पल ने सोमवार को अपने अगली पीढ़ी के मैकबुक एयर (MacBook Air) को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया. इस मैकबुक की कीमत 1199 डॉलर से शुरू होती है और इसमें हाल ही में घोषित M2 चिप भी लगाई गई है. नए मैकबुक एयर को दोबारा से डिजाइन किया गया है और इसे विभिन्न रंगों में खरीदा जा सकता है.

कंपनी की घोषणा के मुताबिक नया मैकबुक एयर (MacBook Air) सिल्वर, स्पेस ग्रे, स्टारलाइट, मिडनाइट और गोल्ड कलर में उपलब्ध है. इससे पहले लॉन्च हुए मैकबुक प्रो की तुलना में इसके आकार को एक सरल, फ्लैट-किनारे वाले चेसिस से बदल दिया गया है.

