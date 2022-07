अब Hack नहीं होगा आपका iPhone! Apple लेकर आ रहा दिल जीतने वाला ये फीचर, जानिए सबकुछ

Apple to Roll Out Lockdown Mode to protect iPhones, iPads Macs from Pegasus and Dangerous Spyware: हमारे स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है लेकिन साथ में ये कई मुश्किलों के साथ भी आता है. हम यहां साइबर क्राइम (Cyber Crime) की बात कर रहे हैं, जिसके मामले बीतते दिनों के साथ बढ़ते ही नजर आते हैं. दुनिया में कई सारे ऐसे खतरनाक स्पाइवेयर हैं जो आज लोगों का सारा डेटा चुरा रहे हैं और इनमें पेगासस (Pegasus) का नाम भी शामिल है. अगर आप एक iPhone यूजर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि अब आपका स्मार्टफोन किसी भी हाल में Hack नहीं हो पाएगा! ऐसा इसलिए है क्योंकि Apple नया Lockdown Mode जारी करने जा रहा है. ये 'लॉकडाउन मोड' क्या है, कैसे काम करता है और आपके iPhone को Hack होने से कैसे बचाएगा, आइए सब जानते हैं..



Apple ने किया दिल जीतने वाले फीचर का ऐलान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले ही प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड ऐप्पल (Apple) ने एक नए फीचर का ऐलान किया है जिससे इस ब्रांड के डिवाइसेज पेगासस (Pegasus) जैसे खतरनाक स्पाइवेयर्स से सुरक्षित रह सकेंगे. ये फीचर 'लॉकडाउन मोड' (Apple Lockdown Mode) है जिसे iOS 16, iPadOS 16 और MacOS Ventura के लिए जारी किया जा रहा है.

अब Hack नहीं होगा आपका iPhone!

अगर आप सोच रहे हैं कि Apple का यह नया 'Lockdown Mode' क्या है तो आइए इस बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं. ऐप्पल के शब्दों में, लॉकडाउन मोड एक ऐसा फीचर है जिससे इस कंपनी के तमाम यूजर्स को साइबर चोरों और खतरनाक स्पाइवेयर्स से मिलने वाली धमकियों और खतरे से 'एक्स्ट्रीम ऑप्शनल प्रोटेक्शन' मिल जाएगा.

कैसे काम करता है ये Lockdown Mode

आपको बता दें कि ऐप्पल (Apple) का यह नया 'लॉकडाउन मोड' (Lockdown Mode) एक प्राइवेसी टूल है जिसे पेगासस (Pegasus) जैसे सरकार के लिए काम करने वाले स्पाइवेयर्स से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. एक ब्लॉग पोस्ट में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने विस्तार से बताया है कि इस फीचर की मदद से iPhones, iPads और Apple Macs प्राइवेसी और सिक्योरिटी के तौर पर कड़े हो जाते हैं और डिवाइस की कुछ फंक्शनैलिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं.

अगर ये फीचर ऑन होगा तो ये मैसेज, वेब ब्राउजिंग और फेसटाइम-कॉल्स जैसी सेवाओं के लिए एक्सेस को ब्लॉक कर देगा. साथ ही, कंप्यूटर या किसी दूसरी एक्सेसरी के साथ वायर्ड कनेक्शन को भी ब्लॉक कर दिया जाता है. 'लॉकडाउन मोड' (Lockdown Mode) के ऑन होने पर डिवाइस मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) में भी एनरोल नहीं कर सकता है.

Apple इस 'लॉकडाउन मोड' (Lockdown mode) को सितंबर, 2022 तक रोलआउट कर सकता है.

