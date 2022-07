Apple की ये धाकड़ Smartwatch बताएगी आपको बुखार है या नहीं! जानिए कैसे

Apple Watch Series 8 to get Fever Detection Feature Know Latest Info: हम चारों ओर से इस तरह के प्रोडक्ट्स से घिरे हुए हैं जो 'स्मार्ट' हैं और कई तरह से हमारे रोज के कामों को आसान बना देते हैं. स्मार्टवॉच (Smartwatch) की गिनती भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स में की जाती है. स्मार्टवॉच का इस्तेमाल आमतौर पर वो लोग करते हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, रोज एक्सर्साइज करते हैं और अपने हार्ट रेट आदि को नियमित तौर पर ट्रैक करते हैं. हम आपको आज एक ऐसी स्मार्टवॉच के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह भी बता सकेगी कि आपको बुखार है या नहीं (Fever Detection Feature in a Smartwatch). आइए जानते हैं कि हम किस स्मार्टवॉच की बात कर रहे हैं और इसका यह अनोखा फीचर कैसे काम करता है..



इस Smartwatch की हो रही है बात

अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस ब्रांड की स्मार्टवॉच (Smartwatch) की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहां एप्पल (Apple) की अपकमिंग स्मार्टवॉच, Apple Watch Series 8 की बात हो रही है. ऐप्पल की यह स्मार्टवॉच कंपनी के उन प्रोडक्ट्स में से है जिनका इंतजार फैन्स बेसब्री से कर रहे हैं. इस स्मार्टवॉच के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन लीक्स के जरिए इसके बारे में समय-समय पर अपडेट्स आते रहते हैं.

Apple Watch Series 8 से जानें कि आपको बुखार है या नहीं!

Apple के प्रसिद्ध एनलिस्ट, ब्लूमबर्ग (Bloomberg) के मार्क गर्मन (Mark Gurman) ने हाल ही में यह बताया है कि उनके हिसाब से Apple Watch Series 8 में एक ऐसा फीचर आएगा जिससे यूजर्स चेक कर सकेंगे कि उनको बुखार है या नहीं. उनका कहना है कि हालांकि ऐप्पल की स्मार्टवॉच इंसान का टेम्परेचर तो बताया सकेगी लेकिन केवल इसके भरोसे रहना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा और इसलिए यूजर्स को थर्मामीटर का इस्तेमाल भी करना होगा. मार्क गर्मन के हिसाब से Apple Watch Series 8 खास उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और एथ्लेटिक टाइप के हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो ये फीवर डिटेक्शन फीचर Apple Watch Series 8 में तो होगा लेकिन ये आपको Apple Watch SE 2022 में नहीं मिलेगा.

आपको याद दिल दें कि फिलहाल Apple Watch Series 8 के इस फीचर या किसी भी अन्य जानकारी को ऐप्पल ने कन्फर्म नहीं किया है इसलिए इन रिपोर्ट्स पर पूरी तरह विश्वास करना सही नहीं होगा. हमें उम्मीद है कि ऐप्पल जल्द अपने आने वाले प्रोडक्ट्स से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक तौर पर जारी कर देगा.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.