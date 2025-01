BSNL यूजर्स के पास अचानक आया ऐसा मैसेज, मच गया हड़कंप; बंद हो रहे ये 3 सस्ते Plans

BSNL जल्द ही अपने यूज़र्स को बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी अगले महीने अपने तीन बजट रिचार्ज प्लान्स को बंद करने की योजना बना रही है. ये प्लान “प्लान वाउचर” कैटेगरी के तहत आते हैं. हाल ही में, BSNL ने अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 65,000 से ज्यादा 4G मोबाइल टावर एक्टिव किए हैं. पिछले साल जुलाई में जब निजी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाए, तो BSNL के यूज़र्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई. लेकिन TRAI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, BSNL के यूजर्स की संख्या में गिरावट देखी गई है. इसी के चलते कंपनी ने अपने तीन सबसे किफायती रिचार्ज प्लान्स को बंद करने का फैसला किया है.

यूजर्स को मिला SMS अलर्ट

सोशल मीडिया पर एक BSNL यूजर ने एक SMS का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें कंपनी ने यह सूचना दी कि तीन बजट रिचार्ज प्लान बंद किए जा रहे हैं. मैसेज में लिखा था, 'प्रिय ग्राहक, प्लान वाउचर 201, 797 और 2999 को 10.02.2025 से बंद किया जा रहा है. अन्य वाउचर्स की जानकारी के लिए कृपया सेल्फकेयर ऐप डाउनलोड करें और रिचार्ज पर 2% की छूट प्राप्त करें. धन्यवाद.'

You should be ashamed that to benefit private telecom companies, BSNL's 201, 797, 2999 plans are being discontinued. How much more will you recover from the poor? pic.twitter.com/UVKt9BQadS

— Ayush Srivastava(Chitransh) (@AyushAsji21861) January 27, 2025