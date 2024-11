Canva Down: दुनिया भर में डाउन हुआ कैनवा, यूजर्स को लॉग इन करने में हो रही दिक्कत

Canva App Log In Isssue: पॉपुलर फोटो एडिटिंग ऐप Canva आज यानी 12 नवंबर को कुछ समय से काम नहीं कर रहा है. लोगों को ऐप एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है. यूजर्स ऐप में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं. यूजर्स अपने डिजाइन को एडिट और उन्हें डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हैं. दुनियाभर के यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर शिकायतें कर रहे हैं.

Downdetector नाम की आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक 972 यूजर्स को Canva इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है. हमने भी कैनवा ऐप को यूज करने की कोशिश की. हमें भी ऐप में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं. कैनवा ऐप को लेकर यह समस्या सिर्फ भारत में सीमित नहीं है बल्कि, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई और देशों में यूजर्स को इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

कंपनी ने X पर किया पोस्ट

Canva कंपनी इस समस्या को जानती है और उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है. कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कब तक सब ठीक हो जाएगा या फिर ये दिक्कत क्यों आई है. कैनवा कंपनी से इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है. कंपनी ने लिखा है कि "हम इस पर काम कर रहे हैं! हमें पता है कि कुछ लोगों को Canva इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है. हम जल्द से जल्द चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. अपडेट के लिए status.canva.com देखें. आपके धैर्य के लिए धन्यवाद!"

Were on it We’re aware some people are having trouble accessing Canva. Were working as quickly as we can to get things back up and running. For updates, visit https://t.co/Ba1jBJV7PP. We really appreciate your patience

