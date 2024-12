ChatGPT Outage: काम नहीं किया चैटजीपीटी तो बौखलाए लोग, मचाया बवाल तो कंपनी ने कही ये बात

ChatGPT Down: पॉपुलर चैटबॉट चैटजीपीटी अचानक बंद हो गया. ये शाम 7 बजे के करीब अमेरिकी समय (भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे) बंद हो गया. इसकी वजह से लोग चैटजीपीटी और कंपनी की नई सेवा सोरा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. Downdetector जैसी एक वेबसाइट जो वेबसाइट की स्थिति बताती है, उसके मुताबिक 74% लोगों को चैटजीपीटी इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, वहीं 16% लोगों को वेबसाइट और 10% लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है.

दिखा रहा एरर

जब यूजर्स ने ChatGPT को एक्सेस करने की कोशिश की, तो उन्हें एक एरर मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि सेवा अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है. OpenAI ने इस समस्या को स्वीकार किया और यूजर्स को आश्वासन दिया कि उनकी टीम सेवा को बहाल करने के लिए काम कर रही है.

क्या कहना है कंपनी का?

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI ने इस समस्या को स्वीकार किया है और एक्स (पहले ट्विटर) पर भी इसके बारे में पोस्ट किया है. कंपनी ने पोस्ट किया, 'हम अभी एक समस्या का सामना कर रहे हैं. हमने समस्या की पहचान कर ली है और इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं. क्षमा करें और हम आपको अपडेट करते रहेंगे.'

We're experiencing an outage right now. We have identified the issue and are working to roll out a fix.

Sorry and we'll keep you updated!

— OpenAI (@OpenAI) December 12, 2024