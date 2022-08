Hackers का खतरनाक Attack! ये 13 Apps मोबाइल में हैं तो तुरंत करें डिलीट; नहीं तो खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

Dangerous Smartphone Apps that must be Immediately Deleted: स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज के समय में शायद सब कोई करता है और ऐसे में, सभी के फोन्स में कई सारे ऐप्स भी होंगे. आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से डाउनलोड किये गए ऐप्स भी कई बार हैकर्स के रडार पर होते हैं यानी हैकर्स स्मार्टफोन ऐप्स को हैकिंग का जरिया बना लेते हैं और फिर उनसे लोगों के स्मार्टफोन को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं. हम आपको आज कुछ ऐसे खतरनाक स्मार्टफोन ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आपको कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए और अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं, तो उन्हें आपको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए..

खतरनाक हो सकते हैं स्मार्टफोन ऐप्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक खतरनाक एंड्रॉयड मैलवेयर थ्रेट फैल गया है जिससे हजारों एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को खतरा है. इस थ्रेट की वजह से कई सारे गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) ऐप्स को खतरनाक घोषित कर दिया गया है और इनको डाउनलोड करने से यूजर्स का बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है.

इन ऐप्स को तुरंत करें Delete

आइए हम आपको उन 13 ऐप्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए और अगर आपके फोन में ये ऐप्स हैं तो इन्हें तुरंत डिलीट कर दें. Junk Cleaner, EasyCleaner, Power Doctor, Super Clean, Full Clean -Clean Cache, Fingertip Cleaner, Quick Cleaner, Keep Clean, Windy Clean, Carpet Clean, Cool Clean, Strong Clean और Meteor Clean, वो ऐप्स हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए.

बचने के लिए करें ये काम

एंड्रॉइड यूजर जिन्होंने अपने फोन में उपरोक्त में से कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित रहने के लिए उन्हें जल्द से जल्द हटा दें. ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड भी बदलें.



