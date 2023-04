Reduce Electricity Bill: न पुलिस की किचकिच-न जुर्माने का खौफ, 499 के खर्च पर बिजली बिल हो जाएगा आधा

How to Save Electricity Bill At Home: भारत में जब गर्मियों का मौसम आता है, तब कई सारी समस्याएं आती है. उन सभी समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या घर के बढ़ते बिजली के बिल की होती है. इस मौसम में घर में फ्रिज, कूलर और एसी जैसे तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में अधिकतर लोगों को चिंता होती है कि वह बिजली का बिल कैसे भरेंगे. यहां ₹499 के खर्च पर ऐसा उपाय सुझाया गया है जिससे आपके बिजली का बिल आधा हो जाएगा.

कौन सा है ये डिवाइस? इलेक्ट्रिसिटी सेविंग डिवाइस नाम से मशहूर MD Proelectra (MDP010) Power Saver का क्रेज इन दिनों काफी बढ़ता जा रहा है. इस डिवाइस का इस्तेमाल रेजिडेंशियल या कमर्शियल दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है. यह मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है यानी इस डिवाइस को पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है. इस डिवाइस को इजाद करने वाली कंपनी ने दावा किया है कि अगर इसे घर में लगा लिया जाए तो आपके बिजली के बिल का खर्च करीब 45 फीसदी कम हो सकता है. कंपनी की मानें तो यह इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट डिवाइस की तरह काम करता है. 24 घंटे और 7 दिन हो सकता है इस्तेमाल आसान भाषा में समझे तो यह डिवाइस थर्मल की वजह से वेस्ट होने वाले इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है. इसके अलावा कंपनी का दावा है कि इस डिवाइस का इस्तेमाल करने से आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी और पंखे की लाइफ भी ज्यादा बढ़ जाती है. डिवाइस की खास बात यह है कि यह खुद बिजली की खपत नहीं बढ़ाता है. इसका इस्तेमाल 24 घंटे और 7 दिन किया जा सकता है. इससे आपके बिजली बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. हालांकि इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट से पैसे कम देगे पड़ेंगे. भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं