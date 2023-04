Electricity Saving Tips: दिन-रात जमकर चलाएं एसी, बहुत कम आएगा बिजली का बिल; इन 4 जुगाड़ से दूर हो जाएगी सारी टेंशन

How to Save Electricity by Running AC: गर्मी का मौसम धीरे-धीरे अपने पीक पर पहुंचने लगा है. दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है. घर से बाहर निकलते ही झुलसा देने वाली लू चल रही है. ऐसे में गर्मी से बचने के लिए घरों में एसी का इस्तेमाल पहले से ज्यादा बढ़ गया है. हालांकि एसी चलने की वजह से बिजली का बढ़ा बिल भी लोगों को डरा रहा है. आज हम आपको बिजली बचत के कई ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप साल में हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

खिड़की-दरवाजें कर दें बंद एक्सपर्टों के मुताबिक आप जब भी एसी को ऑन करें तो उस कमरे के खिड़की और दरवाजों को बंद कर दें. ऐसा करने के बाद एसी की कूलिंग बाहर नहीं जाएगी और कमरा जल्दी ठंडा होने लगेगा. इस ट्रिक से एसी के कंप्रेसर पर भी प्रेशर कम होता है और मासिक बिजली बिल (Electricity Saving Tips) भी घट जाता है. एसी को स्लीप मोड में डाल दें आप जब भी एसी का इस्तेमाल करें तो उसे स्लीप मोड पर डालना न भूलें. ऐसा करने से आपका एसी कमरे के तापमान और ह्यूमिडिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देता है. कहते हैं कि इस उपाय से बिजली के बिल (Electricity Saving Tips) में 36 फीसदी तक की बचत हो जाती है. नॉर्मल रखें एसी का टेंपरेचर आप जब भी कमरे में एसी चलाएं तो उसका तापमान कभी भी 16 या 18 पर न करें. ऐसा करने से एसी के कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और इससे बिजली की खपत ज्यादा होने लगती है. अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की मानें तो मानव शरीर का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है. लिहाजा हमें एसी का तापमान भी 24 से 28 डिग्री सेल्सियस ही सेट (Electricity Saving Tips) करके सोना चाहिए. एसी के साथ धीमी स्पीड में चलाएं पंखा कमरे में एसी चलाने के बाद आप धीमी स्पीड पर पंखा चलाना न भूलें. पंखे की हवा धीरे-धीरे उसकी ठंडक को पूरे कमरे में फैलाने लगती है, जिससे कम वक्त में रूम पूरा ठंडा हो जाता है. इस उपाय कमरे में ठंडक (Electricity Saving Tips) भी बरकरार रहती है और बिजली की बचत भी हो जाती है.