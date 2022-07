Facebook New Feature: फेसबुक लाया धांसू फीचर, एक अकाउंट से 5 प्रोफाइल बना पाएंगे यूजर

Facebook Multi Profile Feature is in Testing stage launching soon: फेसबुक अपने यूजर्स के लिए यूजर्स के लिए एक ही अकाउंट से कई प्रोफाइल बनाने के विकल्प का परीक्षण कर रहा है. इस विकल्प के आने के बाद यूजर्स एक ही फेसबुक अकाउंट की मदद से कई प्रोफाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी.

ये जानकारी फेसबुक की तरफ से ही साझा की गई है जिसके बाद यूजर्स काफी एक्साइटेड हैं. इस फीचर के आने के बाद फेसबुक चलाने का एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा, कुल मिलाकर इस फीचर को यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है और इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है.

यूजर्स इस नए फीचर की मदद से एक कुल 5 प्रोफाइल बना पाएंगे और वो भी सिर्फ एक ही अकाउंट का इस्तेमाल करके, जबकि फेसबुक पहले अपने यूजर्स को एक से अधिक अकाउन्ट रखने की अनुमति नहीं देता था. यह सुविधा यूजर्स को विभिन्न विषयों या लोगों के समूहों के साथ जुड़ने के लिए अपने खाते के तहत अधिकतम पांच प्रोफाइल बनाने की अनुमति देती है.

इस फीचर को उतारने का एक बड़ा कारण ये भी है कंपनी मुनाफे को बढ़ाना चाहती है और अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर भी देना चाहती है. दरअसल थोड़े अंतराल के बाद यूजर्स ऐसा फीचर चाहते हैं जिससे उनका एक्सपीरियंस बेहतर हो सके साथ ही साथ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें, यही वजह है कि इस फीचर पर जोर-शोर से काम किया जा रहा है.

अगर आप भी फेसबुक पर काफी एक्टिव रहते हैं और नये और बेहतर फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही फेसबुक में ये नई खासियत देखने को मिलने वाली है. इस खासियत की बदौलत आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट पर पाएंगे. जैसा कि हमनें आपको बताया कि ये फीचर अभी टेस्टिंग मोड में है ऐसे में इसे आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है हालांकि ये समय ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है.

