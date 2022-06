Facebook पर किसने देखी आपकी प्रोफाइल? इस Trick से सामने आएगा सारा कच्चा-चिट्ठा

Facebook Tips and Tricks Who has Seen my Profile: आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट नहीं होगा. लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें तो फेसबुक (Facebook) का नाम जरूर लिया जाता है. वैसे तो फेसबुक पर आप उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जिनको आप जानते हैं लेकिन ऐप पर कई अनजान लोग भी फ्रेंड रीक्वेस्ट (Friend Request) भेजते हैं. अगर आप उनकी रीक्वेस्ट न भी एक्सेप्ट करें, तब भी वो आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसी Trick के बारे में बताएंगे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल को किसने चेक किया है..

स्मार्टफोन पर नहीं, ऐसे पता लगेगी जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे आप फेसबुक (Facebook) को अपने स्मार्टफोन पर इस्तेमाल कर रहे हों, ये चेक करने के लिए कि आपकी प्रोफाइल किसने देखी है, आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करना होगा. मोबाइल पर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो तुरंत अपना लैटपॉट और डेस्कटॉप खोलें और इन स्टेप्स को फॉलो करें.

इन Steps को करें फॉलो

सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ब्राउजर खोलना होगा और उसमें अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉग-इन करना होगा. अकाउंट में लॉग-इन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना होगा और फिर उसके बाद राइट क्लिक करना होगा. वहां आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें से आपको 'View Page Source' पर जाना होगा. आपको बता दें कि 'व्यू पेज सोर्स' पर जाने के लिए आप CTRL+U कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अब इसके बाद, CTRL+F कमांड दें और फिर BUDDY_ID सर्च कीजिए.

उसके आगे 15 डिजिट होंगे, आपको उन्हें कॉपी करना होगा और उसके बाद आपको https://www.facebook.com/15 में वो डिजिट डालने होंगे.

इसके बाद आप सर्च करके देख सकेंगे कि आपकी प्रोफाइल को किसने देखा है.