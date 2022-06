क्या Facebook के इस दिलचस्प फीचर के बारे में जानते हैं आप? पता चलेगी ये खुफिया बात

Facebook Feauture how to know who has not accepted friend requests: आज के समय में लगभग हर कोई सोशल मीडिया पर है. सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें तो शायद पहला नाम फेसबुक (Facebook) का आएगा. अगर आप भी फेसबक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक ऐसे फीचर की जानकारी है जिससे आप काफी खुश हो सकते हैं. ये फीचर नया नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादातर फेसबुक यूजर्स इससे अनजान हैं. आइए जानते हैं कि हम किस फीचर की बात कर रहे हैं..

Facebook पर जानिए ये खुफिया बात

फेसबुक पर दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट (Facebook Friend Request) भेजनी पड़ती है. अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को हम रिक्वेस्ट तो भेज देते हैं लेकिन फिर उनका ट्रैक नहीं रखा जाता है. हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेसबुक का एक ऐसा फीचर जिससे आप पता लगा सकेंगे कि किसने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है और किसने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है.

ऐसे जानिए कि किसने रिजेक्ट की आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट

आपको बता दें कि सीधी तरह से यह तो नहीं बताया जाता है कि किसने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है लेकिन आपकी लिस्ट की कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई हैं और कितनी रह गई हैं, ये आप जरूर पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर फेसबुक का मोबाइल ऐप खोलना होगा और फिर 'तीन लाइन्स' पर क्लिक करके ड्रॉपडाउन मेनू पर जाना होगा. यहां 'फ्रेंड्स' के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर स्क्रीन पर सबसे ऊपर, दाईं ओर दिए 'सी ऑल' के विकल्प को चुनें.

अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपके पास कुल मिलाकर कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं. अब स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाईं तरफ दिए गए मेनू पर जाकर आप 'व्यू सेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट' के ऑप्शन पर जा सकते हैं. यहां आप देख सकेंगे कि किन लोगों ने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है और ऐसा कितने समय से हो रहा है. यहां आपको यह भी दिख जाएगा कि आपने कौनसी फ्रेंड रिक्वेस्ट कब भेजी थी.