Flipkart लाया धमाकेदार Offer! पुराना AC के बदले पाएं नया एयर कंडीशनर; जानिए क्या है प्रोसेस

Exchange Old AC With New One Offer: क्या आप अपने पुराने AC से थक चुके हैं और उसे बदलकर नया खरीदना चाहते हैं? नया एयर कंडीशनर खरीदना महंगा साबित हो सकता है. लेकिन क्या हो जब एक अच्छी एक्सचेंज डील मिल जाए जो अपने पुराने AC को नए के लिए स्वैप करने की अनुमति दे. फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए गए एयर कंडीशनर के लिए एक नया एक्सचेंज प्रोग्राम पेश किया है. फ्लिपकार्ट के जरिए ऐसा करना मुमकिन हो गया है.

फ्लिपकार्ट ने कथित तौर पर सर्टिफाइड ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है. अगर आप भी नया एसी खरीदने की योजना बना रहे हैं और अपनी पुरानी मशीन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो अतिरिक्त छूट पाने के लिए आप फ्लिपकार्ट एक्सचेंज प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां हम आपको फ्लिपकार्ट एयर कंडीशनर एक्सचेंज प्रोग्राम का उपयोग करने का तरीका बताने जा रहे हैं... कैसे करें Flipkart Air Conditioner Exchange Programme का इस्तेमाल - फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन पर फ्लिपकार्ट ऐप खोलें.

- उस एयर कंडीशनर को खोजें जिसे आप खरीदना चाहते हैं.

- प्रोडक्ट पेज पर आपको एयर कंडीशनर एक्सचेंज प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें और अपने पुराने एसी की डिटेल्स डालें, जैसे कि ब्रांड, मॉडल, साल और कंडीशन.

- डिटेल्स भरने के बाद, एक्सचेंज वैल्यू की कैलकुलेशन की जाएगी और स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी. उसके बाद प्रोसेस करें.

- ऑर्डर देने के बाद, आपको फ्लिपकार्ट से एक कंफर्मेशन ईमेल और एसएमएस प्राप्त होगा.

-फ्लिपकार्ट फिर एक ट्रेंड टेक्नीशियन भेजेगा जो आपके पुराने एसी को अनइंस्टॉल करने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आपसे संपर्क करेगा.

- टेकनीशियन पुराने एसी को नि:शुल्क अनइंस्टॉल कर देगा.

- अनइंस्टॉलेशन करने के दिन, टेकनीशियन एक्सचेंज प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पुराने एसी की स्थिति की पुष्टि करेगा.

- एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद, टेकनीशियन आपको अनइंस्टॉलेशन करने का सर्टिफिकेट प्रदान करेगा. इस सर्टिफिकेट को संभाल कर रखें क्योंकि नए एसी की डिलीवरी के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी.

- इसके बाद, डिलीवरी एजेंट आपके दरवाजे पर नए एसी की डिलीवरी करेगा. डिलीवरी एजेंट वेरिफिकेशन करने के लिए टेकनीशियन द्वारा प्रदान किए गए अनइंस्टॉलेशन करने के सर्टिफिकेट की जांच करेगा.

- यदि चेक मेल खाते हैं, तो डिलीवरी एजेंट नए एसी की डिलीवरी करेगा, और पुराने एसी को डिलीवरी एजेंट उठा कर ले जाएगा.