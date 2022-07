Tech Words Full Form: क्या आप Mobile, Computer, Google की फुल फॉर्म जानते हैं? पूरा नाम जानकर भन्ना जाएगा सिर

Tech Words Full Form: आजकल तकनीक का जमाना है. छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक के हाथ में मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट आसानी से दिख जाते हैं. हम दिन भर गूगल पर बहुत सारी चीजें भी सर्च करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि Mobile, Computer या Google जैसी जिन चीजों को हम अक्सर यूज करते रहते हैं, उनका असलियत में पूरे नाम यानी फुल फॉर्म क्या हैं. यकीनन, आपमें से काफी सारे लोगों को इन चीजों के पूरे नाम के बारे में नहीं पता होगा.

दरअसल Computer, Google या Mobile, ये सब शॉर्ट नेम हैं. हम इन नामों को शॉर्ट नामों से ही पुकारते रहे हैं. हमें इन शॉर्ट नामों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमने इनके पूरे नाम जानने की कभी कोशिश ही नहीं की. चलिए कोई बात नहीं. आज हम आपको इन शब्दों के पूरे नाम बताते हैं. उसके बाद आप भी तकनीकी जानकारी के एक्सपर्ट बन जाएंगे.

जान लें Mobile का पूरा नाम

हम रोजाना अपने घरों में जिस गैजेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम Mobile यानी मोबाइल फोन है. लेकिन यह पूरा नाम नहीं है. Mobile की फुल फॉर्म Modified Operation Byte Integration Limited Energy है. इतना लंबा नाम जानकर आप हैरान हो गए ना लेकिन यही सच है.

आप Internet की फुल फॉर्म जानते हैं?

मोबाइल में आप जिस चीज के जरिए उसके फीचर्स का यूज करते हैं उसका नाम Internet है लेकिन यह इसका पूरा नाम नहीं है. Mobile की तरह Internet भी शॉर्ट फॉर्म ही है. इसका पूरा नाम Interconnected Network है. इन्हीं दोनों शब्दों के शुरुआती अक्षरों को लेकर Internet का शॉर्ट फॉर्म बना है.

Google का पूरा नाम सुन हो जाएंगे हैरान

इंटरनेट पर पहुंचने के बाद आप उस पर कुछ सर्च करने के लिए Google का सहारा लेते हैं. गूगल का नाम इतना प्रचलित हो चुका है कि अब छोटे-छोटे बच्चों को भी इस कंपनी के नाम के बारे में पता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'Google' कंपनी का पूरा नाम नहीं है बल्कि यह उसकी शॉर्ट फॉर्म मात्र है. Google का पूरा नाम Global Organization of Oriented Group Language of Earth है.

VIRUS भी है केवल शॉर्ट नेम

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एक चीज से बचाने के लिए ध्यान देने पर काफी बल दिया जाता है. उस चीज का नाम है VIRUS. अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पो के वायरस से बचाने के लिए हम उनमें एंटी वायरस सिस्टम डलवाते हैं. ऐसा न करे पर हमारे ये गैजेट्स खराब हो सकते हैं. आपमें से बहुत सारे लोगों को VIRUS का पूरा नाम नहीं पता होगा. VIRUS की फुल फॉर्म Vital Information Resources Under Siege है.

COMPUTER की फुल फॉर्म भी जान लीजिए

आप कम्प्यूटर पर बैठकर कोई भी काम ऑनलाइन कर सकते हो और इसके साथ ही दुनिया से भी वर्चुअली कनेक्ट होते हो. लेकिन आपको जानना चाहिए कि COMPUTER शब्द पूरा नहीं है बल्कि शॉर्म फॉर्म मात्र ही है. COMPUTER का फुल फॉर्म 'Common Operating Machine Purposely used for Technological and Educational Research' है.

(ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)