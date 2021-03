Google के वाइस प्रेसिडेंट Caesar Sengupta का इस्तीफा, 15 साल तक रहा कंपनी से नाता

नई दिल्ली: दिग्गज टेक जाइंट कंपनी गूगल (Google) के वाइस प्रेसिडेंट सीजर सेनगुप्ता (Caesar Sengupta) ने कंपनी के साथ 15 साल काम करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की है. सेनगुप्ता ने गूगल में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान क्रोम ओएस (Chrome OS), नेक्स्ट बिलियन यूजर्स (Next Billion Users) और गूगल पे (Google Pay) जैसी पहल शुरू कराने के साथ कंपनी को नए मुकाम तक पहुचाने में अग्रणी भूमिका निभाई.

Google की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया कि कंपनी के साथ 15 साल रहने के बाद सीजर सेनगुप्ता ने कंपनी छोड़ने और गूगल के बाहर कोई नई शुरुआत करने का व्यक्तिगत फैसला लिया है. गूगल ने सीजर को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं.

After ~15 wonderful yrs @Google, I’m stepping into the outside world on a new journey. I leave, heart full of gratitude, joy and many deep friendships. @sundarpichai and many many Google friends.

More at https://t.co/iMnkPX069K

Excited about what's next. Wish me luck! pic.twitter.com/NWfdDrBpwE

— Caesar Sengupta (@caesars) March 22, 2021