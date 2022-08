Smartphone Tips: अगर फोन में दिखें ये लक्षण तो फौरन हो जाएं अलर्ट, इनसे बज सकती है मोबाइल हैक होने की घंटी

How to Check your Smartphone is Hacked or Not: स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज हर कोई करता है. कॉलिंग, चैटिंग और गेमिंग से आगे अब यह बैंकिंग, पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ज्यादा यूज से खतरे भी ज्यादा हो गए हैं. सबसे ज्यादा खतरा फोन के हैक होने का रहता है. क्योंकि फोन हैक होने की स्थिति में आपको काफी नुकसान पहुंच सकता है. साइबर क्रिमिनल्स आपके फोन में मौजूद डेटा का मिसयूज कर सकते हैं. इसके अलावा वे आपको ब्लैकमेल करके पैसों की भी डिमांड कर सकते हैं. इस मुसीबत से बचने के लिए समय रहते एक्शन जरूरी है और ये तभी संभव होगा जब आपको ये पता हो कि आपका फोन हैक हो चुका है. आज हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही ट्रिक, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका फोन हैक है या नहीं.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप बिना समय बर्बाद किए ये जानना चाहते हैं कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं तो नीचे बताई गई बातों पर जरूर ध्यान दें.

अगर आपके पास शॉपिंग या बैंकिंग ट्रांजेक्शन के मैसेज आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि फोन हैक हो चुका है. अपने फोन पर आने वाले हर मैसेज को ध्यान से पढ़ें. कई लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं. अगर आप मैसेज देखेंगे तो समय रहते अपने कार्ड व बैंक अकाउंट को ब्लॉक करा सकते हैं.

अगर आपका फोन बार-बार बंद हो जा रहा है या री-स्टार्ट होता है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है. एक्सपर्ट बताते हैं कि यह भी फोन हैक होने के लक्षण हैं. ऐसे में फौरन डेटा बैकअप करके फोन को फॉर्मेट मार दें.

फोन हैक करने के बाद साइबर क्रिमिनल्स कई बार आपके फोन में मौजूद एंटी वायरस (अगर है) को बंद कर देते हैं. अगर फोन में मौजूद एंटी वायरस काम नहीं कर रहा है तो यह फोन हैक होने की निशानी हो सकती है.

यदि स्मार्टफोन काफी स्लो हो गया है तो अलर्ट रहें. यह भी फोन हैक होने की निशानी है. दरअसल, की मामलों में देखा गया है कि हैकर्स फोन हैक करके उसका इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग के लिए करते हैं. इससे फोन हैंग होने लगता है.

