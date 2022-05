अब गर्मियों में धड़ल्ले से चलाएं AC! इस डिवाइस को खरीदकर कम करें बिजली का बिल

How to Reduce Electricity Bill in Summers: गर्मी हर दिन के साथ बढ़ रही है और घर में एक घंटा भी बिना एसी (AC) के गुजारना मुश्किल हो जाता है. लेकिन दिनभर एसी चलाना मतलब महीने के अंत में महंगा बिजली का बिल (Electricity Bill) देखना. अगर आप भी इस समस्या से रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारे पास आपकी इस समस्या के लिए एक कमाल का समाधान है. आज हम आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप दिनभर एसी चलाने के बाद भी अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि हम किस डिवाइस की बात कर रहे हैं..

घर लाएं ये डिवाइस और बिजली का बिल में करें बचत

आपको बता दें कि हम यहां एसी पावर सेवर डिवाइस (AC Power Saver Device) की बात कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बिजली के बिल को आराम से कम कर सकते हैं और आपको एसी (AC) भी रुक-रुककर नहीं चलाना होगा. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे आप अपने एसी में फिट कर सकते हैं और ये बिजली बचाने में मदद करेगा.

Photo Credit: Amazon, IndiaMart

799 रुपये में खरीदें ये AC Power Saver Device

सबसे पहले बात करते हैं Proelectra MDP08 की, जिसे आप बिजली बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 1KW की कपैसिटी वाले इस बिजली बचाने वाले डिवाइस को घर और ऑफिस, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अमेजन (Amazon) पर इसकी कीमत 2200 रुपये है लेकिन 64 प्रतिशत के डिस्काउंट के बाद इसे 799 रुपये में बेचा जा रहा है. इसे आपको बस अपने एसी में फिट करना होगा और काम हो जाएगा.

इस डिवाइस का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

Dynamic AC Power Saver Device भी एक ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक फुली ऑटोमैटिक एसी पावर सेवर डिवाइस है, जिसे आपको किसी इंजीनियर की मदद से अपने एसी (AC) में लगाना होगा. आपको बता दें कि इस डिवाइस को लगवाकर आप अपने घर के बिजली के बिल पर 10 से 40% की कमी देख सकते हैं. दूसरी डिवाइस के मुकाबले ये काफी महंगी है और इसे आप 7800 रुपये में खरीद सकते हैं.