MMS Video इंटरनेट पर Leak हो जाए तो वेबसाइट या सोशल मीडिया से ऐसे करा सकते हैं Delete, सिंपल है Trick

How To Delete MMS Video From Internet: इंटरनेट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. आज के जमाने में हर शख्स के पास फोन में इंटरनेट और घर में WiFi होता है. इंटरनेट ने जितना लाइफ को आसान बनाया है, उतना ही खतरे की घंटी भी बन गया है. हैकिंग और निजी जानकारी चोरी होने के कई मामले सामने आए हैं. एक बार वीडियो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर आया तो तुरंत वायरल हो जाता है. अगर आप किसी Video को वेबसाइट या सोशल मीडिया से हटवाना चाहते हैं तो हम आपको इन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं. इन तरीकों को अपनाकर आप बड़े आराम से वीडियो को इंटरनेट से हटवा सकते हैं.

इस वेबसाइट पर मिलेगी साइट ओनर की डिटेल्स

आप पुलिस स्टेशन या फिर वेबसाइट ओनर से संपर्क कर सकते हैं. ज्यादातर वेबसाइट्स कॉपिराइट पॉलिसी को फॉलो करती हैं. ऐसा करने पर वो तुरंत वीडियो को हटा देंगी. अगर आप किसी वेबसाइट ओनर से संपर्क करना चाहते हैं तो आपको www.whois.com पर जाना होगा. यहां आपको सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा. उसके बाद यहां वेबसाइट की पूरी ओनर डिटेल्स सामने आ जाएंगी. फिर आप साइट ओनर से कॉन्टेक्ट करके वीडियो कोडिलीट कर सकते हैं.

पोर्न वेबसाइट से कैसे हटवाएं वीडियो?

पोर्न वेबसाइट पर वीडियो अपलोड किया गया है तो वेबसाइट पर वीडियो के नीचे रिपोर्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है. वहां जानकारी डालकर वीडियो डिलीट करवा दें. ज्यादातर मामलों में वीडियो डिलीट कर दिया जाता है.

गूगल सर्च रिसल्ट से कैसे हटवाएं वीडियो?

गूगल सर्च रिसल्ट से हटवाने के लिए आपको गूगल से संपर्क करना होगा. इसके लिए आपको गूगल सपोर्ट में जाना होगा और अपनी रिक्वेस्ट डालनी होगी. जरूरी जानकारी देने के बाद गूगल कुछ देर में ही गूगल सर्च रिजल्ट से वीडियो लिंक को हटा देगा.

